Под Томском обрушилось строящееся здание

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В строящемся здании в микрорайоне Северный парк в пригороде Томска обрушилась конструкция, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУМЧС по региону. Пострадали четыре строителя.

"В 19:20 (15:20 мск) поступило сообщение о том, что в Северном парке на улице Цветаевой произошло обрушение строительной конструкции в строящемся кирпичном здании. Пострадавших строителей госпитализировали", – говорится в сообщении.

На месте происшествия работали пожарные МЧС и спасатели Томской областной. По словам местных жителей, строящееся здание – школа.

Ранее сообщалось, что в Астрахани 11-летний ребенок погиб под упавшей бетонной плитой. Мальчик играл на детской площадке и лазал по металлической лестнице, прикрепленной к бетонной плите. В какой-то момент плита обломилась снизу и обрушилась на него.