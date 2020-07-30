В центре Москвы обрушился карниз жилого дома – СМИ

Фото: соцсети
Карниз жилого дома обрушился в центре Москвы. Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на Миусской площади столицы.
"По адресу Миусская площадь, дом 5, произошло незначительное обрушение карниза здания. Информация о пострадавших не поступала", – сообщил информагентству источник в экстренных службах города.
На данный момент территория у дома оцеплена. Специалисты выполняют проверку конструкций строения.
Ранее аналогичное происшествие зафиксировали в Красногорске Московской области. С жилого дома на уровне 5–6 этажей обвалился облицовочный кирпич.
В результате инцидента были повреждены три автомобиля. Среди людей никто не пострадал.