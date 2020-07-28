В Красногорске упавший с дома облицовочный кирпич повредил три машины

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Фото: depositphotos/Emevil
Облицовочный кирпич обвалился с дома в Красногорске в Московской области. В результате происшествия были повреждены три машины, сообщает РИА Новости.
"Сегодня в районе 19:00 от ЕДДС поступило сообщение об обвале облицовочных кирпичей с уровня 5–6 этажей. Повреждены три автомобиля", – сообщили в пресс-службе городской администрации.
Уточняется, что инцидент произошел на Первомайской улице. На данный момент идет обследование повреждений.
В результате падения облицовки не пострадал ни один человек. На месте, где упал кирпич, организован оперативный штаб, место происшествия оцеплено.
По словам главы округа Эльмиры Хаймурзиной, поврежденные участки облицовки будут демонтированы.
Ранее сообщалось, что житель Калининграда повредил машину соседки из-за дворовых котов. Животные забирались на крышу автомобиля, после чего по пристройке попадали на балкон мужчины.
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