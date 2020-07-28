В Красногорске упавший с дома облицовочный кирпич повредил три машины

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Облицовочный кирпич обвалился с дома в Красногорске в Московской области. В результате происшествия были повреждены три машины, сообщает РИА Новости.

"Сегодня в районе 19:00 от ЕДДС поступило сообщение об обвале облицовочных кирпичей с уровня 5–6 этажей. Повреждены три автомобиля", – сообщили в пресс-службе городской администрации.

Уточняется, что инцидент произошел на Первомайской улице. На данный момент идет обследование повреждений.

В результате падения облицовки не пострадал ни один человек. На месте, где упал кирпич, организован оперативный штаб, место происшествия оцеплено.

По словам главы округа Эльмиры Хаймурзиной, поврежденные участки облицовки будут демонтированы.

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