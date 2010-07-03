Опубликовано видео с места ДТП на Ленинградском шоссе
В распоряжении телеканала Москва 24 появились кадры аварии с рейсовым автобусом на Ленинградском шоссе. Момент столкновения сняла дорожная камера наблюдения.
Водитель легкового автомобиля в доли секунды решил свернуть на заправку. Со второго ряда он хотел проскочить перед автобусом, но не успел. Автобус в результате врезался в отбойник.
По предварительным данным, пострадали десять человек. Как рассказали медики, один из них находится в тяжелом состоянии – у него перелом бедра и сотрясение мозга. Всего госпитализированы шестеро, в том числе два ребенка.
Сейчас движение в районе аварии на Ленинградском шоссе не затруднено.
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