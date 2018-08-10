Спасатели вытащили пьяного мужчину из Люблинского пруда

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Спасатели вытащили из воды тонувшего 33-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"При патрулировании Люблинского пруда дежурная смена спасателей увидела тонущего человека. Происшествие произошло в 20 метрах от берега", – рассказали в ведомстве.

Пострадавшего подняли со дна, с глубины два метра. Ему оказали первую помощь на катере, освободив дыхательные пути от воды. Мужчина пришел в сознание и его доставили на поисково-спасательную станцию "Текстильщики". Туда прибыла скорая помощь, осмотрев пострадавшего, врачи приняли решение его госпитализировать.

В ведомстве подчеркнули, что причиной инцидента стало купание в запрещенном месте в состоянии опьянения. Мужчина потерял сознание в воде.