Спасатели вытащили пьяного мужчину из Люблинского пруда

10 августа, 23:07
Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин
Спасатели вытащили из воды тонувшего 33-летнего мужчину. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"При патрулировании Люблинского пруда дежурная смена спасателей увидела тонущего человека. Происшествие произошло в 20 метрах от берега", – рассказали в ведомстве.
Пострадавшего подняли со дна, с глубины два метра. Ему оказали первую помощь на катере, освободив дыхательные пути от воды. Мужчина пришел в сознание и его доставили на поисково-спасательную станцию "Текстильщики". Туда прибыла скорая помощь, осмотрев пострадавшего, врачи приняли решение его госпитализировать.
В ведомстве подчеркнули, что причиной инцидента стало купание в запрещенном месте в состоянии опьянения. Мужчина потерял сознание в воде.
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