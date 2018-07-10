В Минобороны опровергли данные о гибели военных при теракте в Сирии

Фото: ТАСС/Стоян Васев

Министерство обороны России опровергло сообщения СМИ о гибели российских военнослужащих в результате теракта в Сирии.

Как пояснили в пресс-службе ведомства, опубликованная несколькими изданиями информация является фейком. По данным министерства, потерь среди российских военнослужащих в провинции Дераа и на других позициях в Сирии не было и нет.

"Все российские военнослужащие живы, здоровы и выполняют задачи по предназначению в плановом режиме", – цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

В Минобороны выразили сожаление, что СМИ распространяют ложную информацию от представителей ИГИЛ ("Исламское государство" – экстремистская организация, запрещена в РФ).