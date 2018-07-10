Дело о покушении на убийство возбудили против истязавшей девочку матери

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Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после покушения москвички на убийство дочери, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.

Как пояснила представитель ведомства, многодетная мать разозлилась на ребенка будучи в состоянии алкогольного опьянения. Она несколько раз ударила девочку, а затем ранила ее ножницами в область грудной клетки. "Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы", – рассказала Иванова. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Липчанского.

Пострадавшая 13-летняя девочка госпитализирована, ей оказывают необходимую помощь, отметила представитель следствия.

Сотрудники СК допросят родных, соседей и знакомых семьи, чтобы выяснить, в каких условиях дети жили и воспитывались до происшествия. Мать пострадавшей проверят на наличие других случаев привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание.

Ранее сообщалось, что 47-летняя безработная женщина три дня измывалась над дочерью. Она не выпускала ребенка из дома, била и резала девочку ножами и ножницами. У пострадавшей диагностировали травму груди, пневмоторакс, колото-резаные раны лопатки, ссадины и ушибы по всему телу.