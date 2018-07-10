Дело о покушении на убийство возбудили против истязавшей девочку матери

10 июля, 20:41
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после покушения москвички на убийство дочери, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Юлия Иванова.
Как пояснила представитель ведомства, многодетная мать разозлилась на ребенка будучи в состоянии алкогольного опьянения. Она несколько раз ударила девочку, а затем ранила ее ножницами в область грудной клетки. "Кроме того, наказав, не выпускала ее из дома последующие два дня. Когда девочку выпустили погулять, она обратилась за помощью в правоохранительные органы", – рассказала Иванова. Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Липчанского.
Пострадавшая 13-летняя девочка госпитализирована, ей оказывают необходимую помощь, отметила представитель следствия.
Сотрудники СК допросят родных, соседей и знакомых семьи, чтобы выяснить, в каких условиях дети жили и воспитывались до происшествия. Мать пострадавшей проверят на наличие других случаев привлечения к ответственности за ненадлежащее воспитание.
Ранее сообщалось, что 47-летняя безработная женщина три дня измывалась над дочерью. Она не выпускала ребенка из дома, била и резала девочку ножами и ножницами. У пострадавшей диагностировали травму груди, пневмоторакс, колото-резаные раны лопатки, ссадины и ушибы по всему телу.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: