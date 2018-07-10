Два человека погибли в аварии на подмосковной трассе

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Два человека погибли в ДТП на трассе A108 (Московское большое кольцо) в Подмосковье. Об аварии сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

По информации ведомства, передает Агентство "Москва", два транспортных средства столкнулись 10 июля в 12:15 на 171-м километре трассы A108. В результате аварии погибли два человека.

В министерстве рекомендовали автомобилистам тщательно соблюдать ПДД, чтобы снизить риск подобных происшествий на дороге.