Из-за дождей в Пакистане погибли более 20 человек – СМИ

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Из-за сильных дождей в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва погибли 25 человек, 145 – пострадали. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на местную газету Dawn.

"По меньшей мере 25 человек погибли и 145 получили ранения в результате <...> проливных дождей в субботу в городах Карак, <...> Дера-Исмаил-Хан и Лакки-Марват провинции Хайбер-Пахтунхва", – сказано в сообщении.

По информации газеты, также были частично повреждены 69 домов. Ведутся спасательные работы.

Ранее сообщалось, что в результате наводнения на севере Италии, которое было вызвано ливнями, погибли 11 человек. Кроме того, пострадали свыше 40 населенных пунктов, перекрыто 250 дорог. Около 30 тысяч человек пришлось эвакуировать.

До этого появилась информация, что около 40 человек скончались после сходов оползней в департаменте Арекипа в южной части Перу. Пострадали из-за бедствия по меньшей мере 20 человек. По информации прессы, причиной оползней стало наводнение в городе Миски.

Ливни вызвали сходы селей и оползней в Перу