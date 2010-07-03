В Москве разгромили офис "Сноба"

Фото: телеграм-канал BAZA

Неизвестный влез в офис проекта "Сноб" и "полностью разгромил редакцию". Мотивы злоумышленника неизвестны, сообщается в Telegram-канале проекта.

Пять сотрудников "Сноба" временно переехали в редакцию телеканала "Дождь". В офисе проекта продолжает работать криминалист. Размер ущерба пока не уточняется.

"По всей видимости, после того, как мы увидим, что с нами произошло, мы будем просить о помощи с техникой", – говорится в заявлении.

7 июня главреда телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргариту Симоньян госпитализировали после конфликта с Любовью Соболь на радио "Эхо Москвы".