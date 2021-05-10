Автомобиль загорелся на улице Верхние Поля

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

В столице на улице Верхние Поля загорелся автомобиль на проезжей части. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что инцидент произошел возле дома 56, строения 26. На данный момент на месте работают оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

Горожан предупредили, что движение в сторону центра осуществляется по левой полосе.

Ранее сообщалось, что во дворе в Одинцове сгорела припаркованная машина. Двое мужчин оставили автомобиль и ушли по своим делам.