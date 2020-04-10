В Депсоцзащиты рассказали о состоянии выброшенного матерью из окна младенца

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Состояние младенца, которого мать выбросила из окна, оценивается как стабильное. Ребенок по-прежнему находится в больнице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента труда и социальной защиты города.

В пресс-службе сообщили, что, согласно имеющейся информации, девушка выбросила младенца из окна первого этажа.

"Ребенок был госпитализирован в больницу в стабильно тяжелом состоянии с многочисленными ушибами. Сейчас ребенок находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей", – сказали агентству.

По данным Депсоцзащиты, мать ребенка несовершеннолетняя и является гражданкой другой республики.

9 апреля некоторые СМИ сообщили, что на юге столицы мать выбросила новорожденного из окна дома.

В январе текущего года пожилая женщина закрылась в квартире на Восточной улице и заявила, что готова причинить вред малолетнему ребенку. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и других экстренных служб. В итоге ребенка спасли и передали медикам для осмотра.

В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Угроза убийством".

