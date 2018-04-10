Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля 2018, 11:15

Происшествия

Директор больницы подтвердил выписку Юлии Скрипаль

Фото: facebook.com/Yulia Skripal

Директор больницы в британском Солсбери подтвердил, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию выписали из больницы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 10 апреля.

Кроме того, руководитель медучреждения рассказал о состоянии отца девушки. По его словам, здоровье Скрипаля улучшается, со временем его тоже выпишут.

Ранее о выписке Юлии стало известно британским СМИ. Отмечалось, что ее должны были выписать еще в понедельник.

Скрипалей отравили 4 марта. Лондон утверждает, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает. Великобритания блокирует любые попытки РФ присоединиться к расследованию происшествия.

происшествия за рубежом
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика