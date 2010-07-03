Пожар в экспертно-криминалистическом центре МВД ликвидирован

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Пожарные потушили пламя в подвале экспертно-криминалистического центра столичного главка МВД. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что огонь охватил деревянные перекрытия в подвале здания, однако горение быстро сбили. Никто не пострадал, угрозы помещению нет.

Ранее сообщалось, что борьбу с огнем в центре в 3-м Колобовском переулке осложняют пустоты в перекрытиях.