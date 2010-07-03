Экспертно-криминалистический центр МВД загорелся в Москве

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Огонь охватил подвал экспертно-криминалистического центра столичного главка МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Причины возгорания здания в 3-м Колобовском переулке пока неизвестны. Прибывшие на место пожарные развернули штаб. Тушению мешают пустоты в перекрытиях.