Пришедшие с оружием в ТЦ пранкеры разыграли эпизод из компьютерной игры

Пранкеры пришли в ТЦ с оружием, чтобы разыграть сюжет компьютерной игры
Двое молодых людей провели в полиции минувшую ночь. Им пришлось объяснять стражам порядка, зачем они пришли в торговый центр у станции метро "Бабушкинская" с оружием, сообщает телеканал Москва 24.
Оказалось, что парни хотели собрать побольше лайков в социальных сетях. Для этого один из них примерил на себя образ Хитмэна. Речь идет о профессиональном киллере из одноименной серии компьютерных игр, о котором несколько лет назад сняли фильм.
Ребята решили разыграть эпизод с похищением человека. Для этого они заехали на парковку ТЦ, где и достали оружие. Подозрительный предмет заметили охранники, которые тут же нажали на тревожную кнопку. С этого момента в здании объявили эвакуацию, а розыгрыш вышел из-под контроля.
После общения со стражами порядка неудавшиеся пранкеры записали видео с извинениями. Однако учитывая, что их действия попадают под статью "Хулиганство", блогерам грозит реальный срок.
Ранее сообщалось, что шутники сначала скрылись на своем BMW, однако затем сами явились в полицию. Побег пранкеров с парковки сняли камеры наблюдения.
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