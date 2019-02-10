Пришедшие с оружием в ТЦ пранкеры разыграли эпизод из компьютерной игры

Пранкеры пришли в ТЦ с оружием, чтобы разыграть сюжет компьютерной игры

Двое молодых людей провели в полиции минувшую ночь. Им пришлось объяснять стражам порядка, зачем они пришли в торговый центр у станции метро "Бабушкинская" с оружием, сообщает телеканал Москва 24.

Оказалось, что парни хотели собрать побольше лайков в социальных сетях. Для этого один из них примерил на себя образ Хитмэна. Речь идет о профессиональном киллере из одноименной серии компьютерных игр, о котором несколько лет назад сняли фильм.

Ребята решили разыграть эпизод с похищением человека. Для этого они заехали на парковку ТЦ, где и достали оружие. Подозрительный предмет заметили охранники, которые тут же нажали на тревожную кнопку. С этого момента в здании объявили эвакуацию, а розыгрыш вышел из-под контроля.

После общения со стражами порядка неудавшиеся пранкеры записали видео с извинениями. Однако учитывая, что их действия попадают под статью "Хулиганство", блогерам грозит реальный срок.

Ранее сообщалось, что шутники сначала скрылись на своем BMW, однако затем сами явились в полицию. Побег пранкеров с парковки сняли камеры наблюдения.