Движение на МКАД ограничено из-за аварии с машинами коммунальных служб

Фото: скриншот телеканала Москва 24

Машины коммунальных служб и ВАЗ столкнулись на 64-м километре МКАД, передает телеканал Москва 24.

Движение на внутренней стороне МКАД почти парализовано перед поворотом на проспект Маршала Жукова. Из-за аварии движение по трем из пяти полос автодороги перекрыто.

По информации МЧС, сообщения о разливе топлива не подтвердились. На месте работают сотрудники ДПС.