Проектировщики выяснят подлинную причину ЧП в Тушинском тоннеле после изучения ситуации

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для установления причин ЧП в Волоколамском тоннеле на месте будут работать специалисты-проектировщики. Пока делать выводы преждевременно, сообщил сказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, несколько лет назад производилось расширение Волоколамского шоссе. Не исключено, что были допущены нарушения в технологиях строительства.



Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в Москве перекрыто

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, тоннель в районе Тушино затопило из-за провала грунта. Сейчас на месте работает оперативный штаб.

Потоки воды обрушились на автомобильный тоннель и пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников.

В момент происшествия машин в тоннеле не было. Никто не пострадал. Ситуацию прокомментировал Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. Затем специалисты укрепят стену тоннеля и проведут зачистку Тушинского автомобильного тоннеля от воды и грязи.