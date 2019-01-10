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13:39

Проектировщики выяснят подлинную причину ЧП в Тушинском тоннеле после изучения ситуации

происшествия

13:39

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Для установления причин ЧП в Волоколамском тоннеле на месте будут работать специалисты-проектировщики. Пока делать выводы преждевременно, сообщил сказал заместитель мэра столицы Петр Бирюков в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, несколько лет назад производилось расширение Волоколамского шоссе. Не исключено, что были допущены нарушения в технологиях строительства.

Движение с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в Москве перекрыто

Ранее сообщалось, что, по предварительной версии, тоннель в районе Тушино затопило из-за провала грунта. Сейчас на месте работает оперативный штаб.

Потоки воды обрушились на автомобильный тоннель и пешеходный переход рядом с улицами Свободы и Водников.

В момент происшествия машин в тоннеле не было. Никто не пострадал. Ситуацию прокомментировал Сергей Собянин. По его словам, в настоящее время идет аварийный сброс воды из канала в соответствующем шлюзе. Затем специалисты укрепят стену тоннеля и проведут зачистку Тушинского автомобильного тоннеля от воды и грязи.

происшествия

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