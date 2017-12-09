Два человека пострадали в результате ДТП в Солнцево

9 декабря, 23:30
Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей
На западе столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали водители машин.
Как сообщили Агентству "Москва" в столичном главке ГИБДД, в районе дома 15 по улице Производственная произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Porter и Daewoo Matiz.
В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее днем сообщалось, что водитель Audi сбил человека в районе дома 25/31 по улице Бехтерева и скрылся. В результате ДТП пешеход погиб. Для задержания автомобилиста был объявлен план "перехват". В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу, не уточнив подробностей.
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