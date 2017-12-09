Два человека пострадали в результате ДТП в Солнцево

Фото: ТАСС/Фадеичев Сергей

На западе столицы произошло ДТП с участием двух автомобилей, пострадали водители машин.

Как сообщили Агентству "Москва" в столичном главке ГИБДД, в районе дома 15 по улице Производственная произошло лобовое столкновение автомобилей Hyundai Porter и Daewoo Matiz.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее днем сообщалось, что водитель Audi сбил человека в районе дома 25/31 по улице Бехтерева и скрылся. В результате ДТП пешеход погиб. Для задержания автомобилиста был объявлен план "перехват". В пресс-службе столичного главка ГИБДД подтвердили факт ДТП по указанному адресу, не уточнив подробностей.