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Происшествия

09 ноября 2017, 15:58

Экипаж совершившего аварийную посадку в Коми Ми-8 вышел на связь

происшествия транспорт

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Экипаж вертолета Ми-8, у которого оказал двигатель, вышел на связь после аварийной посадки.

Воздушное судно приземлилось в 10 километрах от населенного пункта Кедва в республике Коми, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ написали о спасательной операции после того, как с Ми-8 пропала связь во время аварийной посадки.

Вертолет принадлежит авиакомпании "СКОЛ". На его борту находились 10 человек. После обрыва связи к предполагаемому месту аварийной посадки направились спасатели.

26 октября у побережья Шпицбергена пропал с радаров вертолет Ми-8. На борту находились восемь человек – пять членов экипажа и трое сотрудников Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

После длительных поисков обломки машины обнаружили в море близ населенного пункта Баренцбург на глубине 200 метров. Поиски тел продолжаются до сих пор.

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