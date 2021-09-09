Напавшему на филиал Банка Грузии мужчине предъявили обвинения в совершении теракта

20:26
Фото: Sputnik/РИА Новости
Напавшему на филиал банка мужчине предъявили обвинения в совершении теракта. Об этом заявили в МВД Грузии.
Грузинское министерство внутренних дел возбудило уголовное дело против мужчины, напавшего на Банк Грузии в городе Кварели. Его обвиняют в совершении преступления по трем статьям Уголовного кодекса страны, в том числе – террористического акта.
"МВД по обвинению в нападении на один из филиалов Банка Грузии в Кварели, захвате заложников в террористических целях и противоправном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия задержало одного человека – Ш. М., 1972 года рождения", – уточняется в сообщении ведомства.
Следствием установлено, что вооруженный мужчина ворвался в филиал Банка Грузии на улице Чавчавадзе днем 9 сентября и взял в заложники 13 человек, потребовав крупную сумму денег.
"В результате переговоров представителей МВД с нападавшим, Ш. М. постепенно освободил всех заложников, после чего правоохранители арестовали его на месте в качестве обвиняемого. В результате инцидента никто не пострадал", – добавили в МВД.
Известно, что за освобождение заложников мужчина требовал более 160 тысяч долларов. К 18:00 по московскому времени злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов.
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