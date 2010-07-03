Спасатели освободили от наручников женщину в нежилом здании в Зеленограде

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В нежилом здании в Зеленограде спасатели освободили скованную наручниками женщину. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел в нежилом двухэтажном здании в 1-ом Западном проезде. По указанному адресу прибыли сотрудники спасательной службы для освобождения женщины из наручников. Подробности и обстоятельства инцидента уточняются.

Ранее сообщалось, что неизвестный в столице напоил женщину спиртным и изнасиловал в отеле. В больницу была доставлена 39-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее травмы половых органов и сильное отравление.

