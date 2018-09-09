В МВД раскрыли причину наезда на пешеходов на юге Москвы

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Сбивший несколько человек на юге Москвы водитель сделал это специально после конфликта, который произошел в кафе. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного управления МВД.

"Один из участников инцидента сел за руль автомобиля и совершил наезд на своих обидчиков", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Водителя, который оказался гражданином Киргизии, задержали, а пострадавших доставили в медучреждения.

Ранее сообщалось, что в районе дома 57 по Новочеркасскому бульвару водитель автомобиля Volkswagen не справился с управлением и наехал на пешеходов. По предварительным данным, в результате инцидента пострадали девять человек.