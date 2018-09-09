Врезавшийся в автомобиль премьера Абхазии водитель был под действием наркотиков

09 сентября 2018, 08:46
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Автомобилист, который выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом свидетельствуют результаты освидетельствования, сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.
"Чуть позже будет известно – под воздействием марихуаны или метадона", – приводит слова Амичба ТАСС.
Он добавил, что возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погиб Гагулия. Дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека".
Гагулия погиб в автоаварии в субботу вечером. Трагедия произошла на отрезке дороги Псоу – Сухум.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: