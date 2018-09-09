Врезавшийся в автомобиль премьера Абхазии водитель был под действием наркотиков

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Автомобилист, который выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, был в состоянии наркотического опьянения. Об этом свидетельствуют результаты освидетельствования, сообщил помощник генпрокурора республики Даур Амичба.

"Чуть позже будет известно – под воздействием марихуаны или метадона", – приводит слова Амичба ТАСС.

Он добавил, что возбуждено уголовное дело по факту аварии, в которой погиб Гагулия. Дело возбудили по статье "Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека".

Гагулия погиб в автоаварии в субботу вечером. Трагедия произошла на отрезке дороги Псоу – Сухум.