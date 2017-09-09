В сети появилось видео из столкнувшегося с грузовиком в Югре поезда

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

В сети опубликовали видео из поезда, столкнувшегося с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. В подписи к нему говорится, что состав следовал в Нижневартовск.

Отмечается, что столкновение произошло на переезде, когда до города оставалось всего 15 минут. В самом ролике видны последствия ЧП в одном из вагонов.

Как сообщает РИА Новости, в результате аварии пострадали 15 человек, в том числе четверо детей. По данным же депздрава, ранены 13 человек.

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