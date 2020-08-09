Нетрезвый пассажир в Москве попытался силой открыть двери автобуса

В Москве нетрезвый пассажир не смог зайти в автобус

Предположительно нетрезвый пассажир стал участником необычного инцидента – мужчина попытался силой открыть двери автобуса, чтобы попасть в салон. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Инцидент произошел в районе станции метро "Текстильщики". Неизвестный, с трудом сохраняющий равновесие, начал бить по двери пассажирского транспорта ногой.

Чем закончилась его борьба за право проезда – неизвестно.

Ранее пьяный житель Клина повредил банкоматы в Балашихе. Нарушитель бил банкоматы урной и попал на камеры видеонаблюдения. Гражданин задержан, им оказался уроженец Клина. По факту инцидента организована проверка.

