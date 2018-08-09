Группа военных журналистов проведет расследование убийства россиян в ЦАР

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Военный корреспондент Кирилл Романовский рассказал о предстоящем независимом расследовании гибели российских журналистов в Центральноафриканской республике.

"Кто войдет в группу, я пока не могу сказать. На данный момент идет отбор кандидатов, и я в этом отборе прямого участия не принимаю", – цитирует Романовского RT.

Он добавил, что журналисты надеются понять, какие причины внутренней, экономической или социальной жизни страны привели к трагедии.

Убийство троих журналистов из России в Центральноафриканской республике произошло 30 июля. По предварительным данным, на корреспондента Орхана Джемаля, режиссера Александра Расторгуева и оператора Кирилла Радченко напали девять человек. Сначала они похитили машину, а потом расстреляли съемочную группу.

Рассматривалась версия с похищением и пытками журналистов, но она не нашла подтверждения.