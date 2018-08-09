Следствие предъявило обвинения по делу о перестрелке и попытке побега из Мособлсуда

портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следственный комитет предъявил обвинение по уголовному делу о перестрелке и попытке побега из Мособлсуда Хазратхону Додохонову – члену банды, нападавшей на водителей в Подмосковье, сообщает пресс-служба СКР.

Также обвинения предъявлены четырем полицейским, которые отвечали за конвоирование подсудимых. Среди них – командир отдельной роты охраны и конвоирования ГУ МВД России по Московской области, замкомандира взвода и двое старших полицейских конвоя.

Попытку побега члены банды совершили 1 августа прошлого года. Они раскачали кабину лифта, в котором их вез конвой, и напали на сопровождение, обезоружив и взяв их в заложники.

Бандиты по одному врывались в зал заседания, но попадали под огонь. В результате смертельные ранения получили четыре участника банды.

О преступной группе стало известно летом 2014 года, когда произошла серия убийств автомобилистов на дорогах Москвы и области. Преступники останавливали машины с помощью кустарно изготовленных шипов, после чего нападали на пассажиров.