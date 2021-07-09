Следователи проверят органы транспортного контроля после крушения Ан-26 на Камчатке

05:15
Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Следователи проверят контролирующие органы и изучат документы о проверках авиапредприятия и потерпевшего крушение на Камчатке самолета Ан-26. Об этом со ссылкой на Дальневосточное следственное управление на транспорте сообщает ТАСС.
"Будут проверяться контролируемые органы на транспорте, затребованы данные о проверках предприятия и конкретно по самолету, были ли какие-то проверены контролируемые органы и к чему они приводят, что делалось в превентивных целях", – говорится в сообщении.
Внеплановую проверку в отношении АО "Камчатское авиационное предприятие" и ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации" проведет Ространснадзор. В организации создали внутренний штаб для расследования авиакатастрофы.
Накануне в поселке Палана, вблизи которого 6 июля произошло крушение Ан-26, был введен режим ЧС. На борту самолета находились 28 человек, никто не выжил. Перед посадкой экипаж перестал выходить на связь.
В качестве возможных причин трагедии следствие рассматривает неблагоприятные погодные условия, технические неисправности воздушного судна и ошибку пилотов.
На месте крушения самолета Ан-26 на Камчатке обнаружены тела 19 погибших
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