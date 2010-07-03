Утечку радиации обнаружили в затонувшей в Норвежском море АПЛ "Комсомолец"

Уровень радиации в районе затонувшей в Норвежском море советской атомной подлодки "Комсомолец" превышен в сто тысяч раз. Об этом телеканалу TV2 сообщила руководитель экспедиции Хильда Элиза Хелдаль.
Чтобы выяснить экологическую обстановку, к месту, где находится подлодка, отправилось исследовательское судно G.O. Sars. В экспедиции принимали участие специалисты Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромета НПО "Тайфун" и Норвежского института морских исследований.
Они взяли пробы из вентиляционного отверстия, которое находится рядом с реактором. Данные о превышении уровня радиации предварительные, и более тщательно образцы рассмотрят по возвращении в Тромсе.
Хелдаль отметила, что утечка радиации не представляет угрозы для рыболовства, однако ее уровень оказался выше зафиксированного российскими учеными в 2007 году.
Субмарина затонула 30 лет назад в результате возникшего на борту пожара. Из 69 членов экипажа погибли 42. Подводная лодка лежит на глубине около 1,7 тысячи метров.
Ранее сообщалось, что Минобороны РФ утилизирует подлодку "Запорожье", доставшуюся от украинских ВМС после присоединения Крыма в 2014 году.
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