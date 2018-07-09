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Москва 24

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Происшествия

9 июля, 18:08

В Таиланде завершилась вторая фаза эвакуации детей из пещеры

происшествия за рубежом

Восьмого подростка вывели из пещеры в Таиланде

Вторая фаза вывода детей на поверхность из затопленной пещеры в северном Таиланде успешно завершилась 9 июля, передает телеканал Москва 24.

Операцию, прерванную из-за наступления сумерек, возобновили утром. Четверых ребят вывели и доставили на реабилитацию в больницу. Все спасенные восемь человек несколько дней будут находиться в клинике. Планируется, что эвакуация оставшихся пяти игроков юниорской футбольной команды спортивной школы "Лесные Вепри" состоится во вторник, 10 июля.

12 детей вместе с тренером пропали 23 июня. Они отправились на экскурсию в семикилометровую пещеру Тхам Луанг, намереваясь дойти до камеры "пляж Паттайи". Там они оказались отрезаны от выхода, поскольку начался сильный ливень и уровень воды в подземелье резко вырос.

Поиски продолжались 10 дней. Всех нашли в пещере живыми, но ослабевшими от голода. Первая фаза спасательной операции прошла 8 июля.

К спасению подростков приосединился Илон Маск. Он предложил несколько способов вызволить юных футболистов из пещеры. Основатель нескольких инновационных компаний начал испытания субмарины, позволяющей дайверам эвакуировать детей через затопленные тоннели.

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