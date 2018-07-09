Актер Александр Иншаков опроверг информацию о своем задержании

9 июля, 15:36
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Президент гильдии каскадеров России, актер Александр Иншаков опроверг сведения о своем задержании из-за травматического пистолета, передает РИА Новости.
По его словам, что инцидент с полицией произошел из-за того, он актер не знал о запрете ношения оружия в городах, где проходит чемпионат мира по футболу.
"Был составлен протокол, оружие изъяли и вернут его мне 26 июля. Я не знал, что был указ президента о том, что нельзя носить оружие в период чемпионата мира", – рассказал Иншаков. Он добавил, что разрешение на оружие у него имеется.
Актер Александр Иншаков рассказал о задержании с пистолетом
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Иншакова задержали с травматическим пистолетом в Центре международной торговли в Москве и доставили в отделение.
В мае Владимир Путин подписал указ об усилении мер безопасности в период мундиаля 2018 года, который проходит с 14 июня по 15 июля. Согласно документу, с 25 мая по 25 июля в городах ЧМ запрещен оборот оружия и патронов к нему.
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