СК возбудил дело о теракте после подрыва автомобиля в Бердянске

Фото: телеграм-канал "Следком"

Следственное управление Следственного комитета (СУСК) РФ по Запорожской области возбудило уголовное дело после подрыва автомобиля в Бердянске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Возбуждено уголовное дело по факту совершения взрыва, создающего опасность гибели человека", – говорится в сообщении.

Уголовное дело будут расследовать по части 1 статьи 205 ("Содействие террористической деятельности") и части 1 статьи 222.1 ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Взрыв транспортного средства в Бердянске произошел 8 июня. После этого автомобиль загорелся. В результате происшествия никто не пострадал.

