В Москве женщина осквернила надгробный памятник Есенину

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

На Ваганьковском кладбище в Москве женщина покрасила краской памятник поэту Сергею Есенину. С заявлением о происшествии обратился заведующий кладбищем, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, заведующий попросил правоохранителей принять меры к женщине, которая осквернила памятник Есенину.

По предварительным данным, правонарушительница психически больна. Ее госпитализировали.

Сумма причиненного ущерба уточняется.

За последний месяц это не первый случай осквернения культурных объектов. 25 мая в Третьяковской галерее Игорь Подпорин разбил защитное стекло картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" столбиком ограждения. При этом осколки повредили полотно в трех местах.

Реставрация картины, займет несколько лет. В галерее оценили нанесенный ущерб более чем в 500 тысяч рублей.

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