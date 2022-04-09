Один человек погиб во время турпохода в горах Бурятии

09:14
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Бурятская республиканская поисково-спасательная служба сообщила, что в Окинском районе на горе Мунку-Сардык незарегистрированная туристическая группа нуждается в помощи.
"Туристы упали в верховьях горы. В результате падения один мужчина погиб, а второй из-за полученных травм не может самостоятельно передвигаться", – говорится в сообщении.
Пострадавшего эвакуировали и доставили в больницу в поселке Кырен, передает "Интерфакс".
Ранее турист из Братска врезался в девушку во время катания на лыжах на Байкале. В результате случившегося 56-летний турист скончался. Инцидент произошел на горнолыжном курорте "Гора Соболиная". По факту случившегося СК России начал проверку.
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