На стройплощадке в Москве нашли предметы, похожие на военные снаряды

Фото: Агентство "Москва"

Предметы, похожие на снаряды времен ВОВ, увезли со строительной площадки жилого квартала в столице. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Главстрой", которая ведет строительство жилого дома.

"МЧС увезли предметы со строительной площадки. Предметы, действительно, похожи на снаряды, но официального подтверждения от МЧС пока нет. Строительные работы продолжаются", – сообщили в компании.

Предметы были найдены на стройплощадке на юго-востоке Москвы. Площадка относится к проекту жилого квартала Balance.