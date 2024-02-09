СК возбудил дело по факту смерти главы федерации карате Санкт-Петербурга Конева

Фото: телеграм-канал "Комитет по физической культуре и спорту"

Следователи завели уголовное дело по факту убийства президента спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева. Об этом заявили в пресс-службе СУ СК по Ленинградской области.

По информации ведомства, тело Конева было найдено 7 февраля на территории полигона "Невский" возле мишеней для стрельбы. Следователи зафиксировали в голове убитого огнестрельное ранение.

На данный момент ведомство организовало следственные мероприятия и требуемые экспертизы.

До этого спортивная федерация каратэ Санкт-Петербурга сообщила в своем телеграм-канале о смерти Конева.

"С глубокой скорбью и сожалением мы сообщаем о трагической потере. Вчера не стало президента спортивной федерации каратэ Санкт-Петербурга", – говорится в публикации.

Конев руководил федерацией с 2013 года. Он являлся многократным чемпионом России и бронзовым призером чемпионата мира по практической стрельбе, а также председателем тренерского совета и главным тренером федерации практической стрельбы.

Ранее появилась информация об обнаруженном в ТиНАО трупе мужчины с ножевым ранением в области спины. По информации СК РФ, тело нашли возле дороги в поселении Сосенском.



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