Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Пожар произошел в частном доме на Новосходненском шоссе. В связи с этим в районе места происшествия перекрыто движение. Об этом говорится на официальной странице департамента транспорта в Telegram.

"Движение по Новосходненскому шоссе перекрыто из-за возгорания в частном доме. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

Накануне три полосы из пяти были перекрыты на Киевском шоссе в сторону центра. Там произошло столкновение двух автомобилей.

Днем ранее из-за возгорания автомобиля было временно перекрыто движение в Алабяно-Балтийском тоннеле. Водители не могли проехать от улицы Алабяна в сторону Большой Академической.

