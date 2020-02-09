Власти Челябинской области закрывают карантинный пункт в Сосновском районе

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Власти Челябинской области приняли решение о закрытии карантинного пункта в Ужевке Сосновского района. Тех граждан КНР, которые там находятся сейчас, распределят по медучреждениям, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу губернатора региона.
Уточняется, что в понедельник решится, где расположится карантинный пункт. Его местоположение будет выбрано в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.
Министр здравоохранения области Юрий Семенов прибыл в Ужевку и пообщался с местными жителями, которые выступали против карантинного пункта на территории их поселка.
Он заявил, что все шестеро китайцев, которые ранее были доставлены в центр, осмотрены врачами. Медики не выявили у них никаких заболеваний. Сейчас же всех граждан КНР вывозят с территории Ужевки и распределяют по медучреждениям.
Ранее сообщалось о том, что в Тюменской области был подготовлен реабилитационный центр для эвакуированных из Китая россиян. Они пробудут в специальном медучреждении две недели.
Тюменская область станет зоной карантина для граждан, возвращающихся из Китая