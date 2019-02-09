Такси и бензовоз столкнулись на МКАД в районе Косинской эстакады

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Авария с участием бензовоза и легкового автомобиля произошла на МКАД в районе Косинской эстакады.

Как сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе столичного главка ГИБДД России, авария произошла на внешней стороне 8 километра МКАД. Отмечается, что в результате ДТП никто не пострадал. Разлива топлива нет.

На месте ДТП работают сотрудники полиции. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.