Гулявшие в коллекторе у Дома правительства диггеры задержаны в Москве

Столичная полиция задержала троих диггеров, нарушивших пропускной режим охраняемого объекта. Они гуляли в подземном коллекторе у Дома правительства, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Речь идет о коллекторе, в который убрана речка Пресня. 8 января туда спустились москвич 1996 года рождения, приезжий из Башкортостана 1982 года рождения и 26-летняя жительница столицы.
"В районе улицы Дружинниковской рядом с Домом правительства они вылезли на поверхность, их обнаружил и задержал патруль Росгвардии", – поведал источник.
Позже всем троим выписали протокол по статье "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.