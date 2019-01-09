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15:49

Гулявшие в коллекторе у Дома правительства диггеры задержаны в Москве

происшествия

15:49

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Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Столичная полиция задержала троих диггеров, нарушивших пропускной режим охраняемого объекта. Они гуляли в подземном коллекторе у Дома правительства, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Речь идет о коллекторе, в который убрана речка Пресня. 8 января туда спустились москвич 1996 года рождения, приезжий из Башкортостана 1982 года рождения и 26-летняя жительница столицы.

"В районе улицы Дружинниковской рядом с Домом правительства они вылезли на поверхность, их обнаружил и задержал патруль Росгвардии", – поведал источник.

Позже всем троим выписали протокол по статье "Нарушение пропускного режима охраняемого объекта".

происшествия

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