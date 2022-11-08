Против вуза "Синергия" возбудили новое уголовное дело по факту мошенничества – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении университета "Синергия" по факту мошенничества при приеме в вуз. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, член приемной комиссии Дмитрий Кухарев со своими сообщниками решил с помощью своего служебного положения устроить на очную форму обучения юношу, который хотел таким образом получить отсрочку от призыва по частичной мобилизации.

Подозреваемые якобы получили от молодого человека 220 тысяч рублей.

Однако в силу того, что прием абитуриентов закончился 1 октября, пострадавшего не удалось зачислить в вуз. При этом полученные средства Кухарев и его сообщники оставили себе, после чего молодой человек обратился в полицию.

По факту произошедшего следователи возбудили дело по части 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.

Ранее правоохранители проводили проверку после выявления более чем 800 фактов фиктивного приема студентов в "Синергию". Отмечалось, что за выдачу справки университет запрашивал 180 тысяч рублей.

Подлежащие мобилизации лица приобретали справки в целях уклонения от исполнения обязанностей по призыву.



Университет "Синергия" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации

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