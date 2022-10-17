Суд в Москве арестовал троих сотрудников "Синергии" по делу о фиктивных справках

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Трех сотрудников университета "Синергия" арестовали по делу о фиктивных справках об обучении с целью уклонения от призыва по частичной мобилизации. Дело рассматривал Хорошевский районный суд столицы, сообщает Агентство "Москва".

"В отношении Чмелева, Кухарева и Забавина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы организовали проверку по факту выявления более чем 800 фактов фиктивного приема в "Синергию".

Также было возбуждено уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников института по факту мошенничества с использование служебного положения. Уточнялось, что правоохранители также устанавливают тех, кто покупал справки.



Университет "Синергия" проверяют на предмет продажи справок для подлежащих мобилизации

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