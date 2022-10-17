Юрист рассказала, что грозит купившим справки об обучении в "Синергии" уклонистам

В университете "Синергия" выявили схему, по которой недобросовестные сотрудники фиктивно зачисляли на обучение граждан, желавших уклониться от призыва по частичной мобилизации. За свои услуги они, предположительно, просили порядка 180 тысяч рублей. Разбираемся, что грозит продавцам и покупателям поддельных документов.



180 тысяч рублей за справку

Фото: Москва 24

В пресс-службе университета рассказали, что схему выявило руководство вуза совместно с правоохранительными органами. В отношении замешанных в ней сотрудников возбудили уголовные дела.

"Они будут наказаны в правовых рамках Российской Федерации. В расследовании возбужденных уголовных дел Университет "Синергия" оказывает всяческое содействие правоохранительным органам и прокуратуре Москвы", – говорится в сообщении университета.

По данным СМИ, речь идет о более чем 800 случаях фиктивного зачисления в "Синергию" граждан, желавших уклониться от частичной мобилизации. За справку, "подтверждающую" обучение в вузе, его недобросовестные сотрудники просили порядка 180 тысяч рублей.

Ректор "Синергии" Артем Васильев в интервью радиостанции "Бизнес ФМ" раскрыл подробности случившегося. "В университете прошла прокурорская проверка, предмет проверки – федеральное законодательство в сфере образования в части приема студентов на обучение. Были выявлены сотрудники университета, которые за деньги продавали справки об отсрочке от мобилизации", – пояснил он.

При этом данные о 800 случаях мошенничества со справками не соответствуют действительности, подчеркнул Васильев.





Артем Васильев ректор "Синергии" Что касается информации о 800 справках, которая прошла в СМИ, прокуратура забрала на изучение порядка 900 личных дел студентов, чтобы понять, действительно ли они являются нашими студентами.

По словам ректора "Синергии", разговор идет пока о 15 выявленных случаях фиктивного зачисления. 17 октября стало известно, что три сотрудника вуза были арестованы по решению Хорошёвского суда Москвы. Их обвиняют по части 3 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество").



Накажут и покупателей

Фото: Москва 24

По статье, вменяемой сотрудникам вуза, в том числе предусматривается лишение свободы и штрафы. Об этом Москве 24 рассказала юрист Анна Фролова.

"Если продавец поддельных справок окажет содействие следствию, благодаря чему станут известны другие фигуранты дела, это будет смягчающим обстоятельством. И тогда человек может получить условный срок или отделается штрафом. Но если это группа лиц, такое бывает редко. Как правило, каждый начинает перекладывать вину друг на друга", – уточнила эксперт.

По ее словам, не исключено, что совсем скоро будут возбуждены уголовные дела и в отношении тех, кто приобрел фиктивные справки о зачислении в вуз.





Анна Фролова юрист Люди, которые купили фиктивные справки о получении образования, наверняка предоставили их в военкоматы. Если человек заведомо знал, что он использует поддельный документ, то ему грозит ответственность по статье 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Если следствие выяснит, что аферисты использовали поддельные печати и подписи кого-то из ректората, то руководство вуза может стать потерпевшим, так как произошел удар по репутации учреждения, заключила юрист.

