Найдено прощальное видеообращение главы ФАС Крыма

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Найдено прощальное видеообращение главы управления Федеральной антимонопольной службы по Крыму и Севастополю Тимофея Кураева.

В настоящий момент содержимое записи изучают следователи, сообщает ТАСС.

8 ноября Кураева обнаружили мертвым в собственной квартире. Одна из версий смерти – самоубийство. Правоохранительные органы проводят проверку.

Главе управления ФАС было 44 года. Он руководил ведомством в Крыму с 2014 года. Кураев окончил Московский государственный университет путей сообщения, а затем работал в органах внутренних дел.