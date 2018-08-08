Три человека погибли в ДТП с участием автобуса на Кубани

8 августа, 09:05
Три человека погибли в результате ДТП в Краснодарском крае в ночь на среду. Авария произошла на 270 километре автодороги станица Журовская – город Тихорецк. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Все погибшие были пассажирами автомобиля Lada, который выехал на встречку.
"По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Priora допустил выезд на полосу встречного движения, в результате чего допустил столкновение с автобусом марки Higer. От полученных травм на месте погибли три пассажира легкового автомобиля, водитель госпитализирован", – сказал представитель ведомства.
В автобусе, по данным собеседника агентства, никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в центе Москвы в результате ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса пострадали пять человек. Инцидент произошел на улице Земляной Вал на пересечении с Яковоапостольским переулком. Рейсовый автобус маршрута "Б" столкнулся с легковым автомобилем.
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