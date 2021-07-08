Автомобиль опрокинулся на крышу в результате аварии на Даниловском Валу

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

На улице Даниловский Вал столкновение двух автомобилей закончилось тем, что один из них перевернулся на крышу. Информация об этом появилась в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Даниловский Вал в районе дома 1 столкнулись два автомобиля, в результате чего один из них опрокинулся на крышу", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что информация о пострадавших не поступала. Затруднений в движении в районе аварии не зафиксировано.

Ранее сообщалось о столкновении двух автомобилей на Садовой-Каретной улице. В результате один из них опрокинулся на бок.

