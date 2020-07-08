В Москве студентка остановила грабителя броском стакана с кофе

14:17
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Девушка в центре столицы догнала неизвестного, который украл у нее телефон, и сумела вернуть похищенную вещь. Об этом сообщает Агентство "Москва".
22-летняя студентка МГТУ имени Баумана обратилась в полицию днем субботы, 4 июля. С ее слов стало известно, что похититель вырвал у нее из рук телефон на улице Малой Ордынке.
"Студентка кинула вслед похитителю стакан с кофе и бросилась в погоню. Когда девушка догнала незнакомца, тот отдал ей похищенный телефон и убежал", – рассказал источник информагентства в правоохранительных органах.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили, что данное происшествие действительно имело место. Материальный ущерб девушке нанесен не был, но по факту покушения на грабеж было возбуждено уголовное дело.
Ранее полиция задержала мужчину, который подозревается в краже крупной партии фисташек. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.
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