Попавшие в ДТП в Анталье туристы вылетели домой − МИД РФ

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Российские туристы, попавшие в аварию на трассе в Турции, получили легкие травмы. Они уже вылетели в Россию, сообщается в микроблоге ситуационно-кризисного центра МИД России (ДСКЦ) в Twitter.

Как сказано в сообщении, "в результате ДТП автобуса с российскими туристами под Мармарисом легкие ранения получили шесть человек". По данным генконсульства РФ в Анталье, им уже оказали необходимую медпомощь. В МИД добавили, что туристы "успешно вылетели на родину".

#Турция - в результате ДТП автобуса с российскими туристами под Мармарисом легкие ранения получили шесть человек; по информации Генконсульства России в Анталье, гражданам оказана необходимая медпомощь, они успешно вылетели на Родину — МИД России 🇷🇺 ДСКЦ (@MID_travel) 8 июля 2018 г.



Рано утром 8 июля микроавтобус с туристами из России столкнулся с трактором на шоссе возле города Ортака в провинции Мугла. Туристы ехали в аэропорт Даламана. В результате ДТП пострадали шесть россиян, а также водитель трактора и его 10-летний сын.