Шесть туристов из России пострадали в ДТП в Турции

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Шесть российских туристов пострадали в аварии на юго-западе Турции, передает телеканал Москва 24. Микроавтобус с россиянами столкнулся на трассе на трассе Мугла − Фетхие с трактором.

Как сообщает телеканал CNN Türk, туристы направлялись из города Мармарис в международный аэропорт Даламан. На место аварии прибыли машины скорой помощи. Пострадавших госпитализировали.

Чтобы российские туристы могли попасть домой, рейс из Даламана задержали. Подробности ЧП уточняются.